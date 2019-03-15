انت الان تتابع رنيم الوليلي تتوج ببطولة «بلاك بول» للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

رنيم الوليلي Advertisements

فازت رنيم الوليلي بلقب بطولة «بلاك بول» للاسكواش بعد الفوز على نور الشربيني في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي البطولة لتحصد رنيم أولى بطولاتها في عام 2019 ،حيث تحتل رنيم صدارة التصنيف العالمي للسيدات في اللعبة بينما تأتي نور الشربيني في المركز الثاني للتصنيف. وتغلبت رنيم الوليلي على زميلتها نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائي بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة، بينما نور الشربيني بسهولة للنهائي بعد فوزها بثلاثة أشواط نظيفة على النيوزيلاندية جويل كينج 11-7، 11-4، 12-10.

مباراة نهائي بطولة «بلاك بول» جاءت حماسية وقوية وتليق بالبطلتين المصريتين، وبدأتها نور الشربيني بتفوق كبير في الشوط الأول وانهته لصالحها بنتيجة 11-9، ونجحت رنيم الوليلي في التعادل بعد فوزها بالشوط الثاني بنتيجة 11-2، ثم عادت نور وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11 -6 لكن سرعان ما عادت رنيم ونجحت في

مباراة نهائي بطولة «بلاك بول» جاءت حماسية وقوية وتليق بالبطلتين المصريتين، وبدأتها نور الشربيني بتفوق كبير في الشوط الأول وانهته لصالحها بنتيجة 11-9، ونجحت رنيم الوليلي في التعادل بعد فوزها بالشوط الثاني بنتيجة 11-2، ثم عادت نور وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11 -6 لكن سرعان ما عادت رنيم ونجحت في الفوز بالشوطين الرابع والخامس بنتيجة 11-1 و11-5.

رنيم الوليلي شاركت حتى الآن في ثلاث بطولات هي بطولة الأبطال في نيويورك، وفازت بالمركز الثاني، بينما خرجت من المربع الذهبي في بطولة العالم، على الجانب الآخر فازت نور الشربيني ببطولة الأبطال، و خسرت لقب بطولة العالم.