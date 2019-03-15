انت الان تتابع الإنتاج يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع النجوم بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

الإنتاج الحربي

سقط فريق الإنتاج الحربي في فخ التعادل أمام نظيره النجوم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ26من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للنجوم أومويلي في الدقيقة السادسة، وعدل النتيجة للفريق العسكري محمد مسعد في الدقيقة 15. المباراة بدأت بحماس كبير من متذيل جدول ترتيب الدوري، فريق النجوم، وقاد أيمن الغباشي هجمة سريعة لفريقه من الجبهة اليمنى وأرسل عرضية رائعة للقادم من الخلف النيجيري توسين أومويلي ليسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة.

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حاول لاعبو الانتاج الحربي تعديل النتيجة سريعًا ونجح محمد مسعد لاعب الإنتاج المتسلل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعدما أرسل أحمد شديد قناوي عرضية رائعة على رأس زميله الذي نجح في إسكانها داخل شباك أحمد عبد الفتاح حارس فريق النجوم. وعقب تسجيل الإنتاج هدف التعادل مع النجوم