إنفانتينو: استخدام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات هذا العام

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه سيتم الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا هذا العام.
وستكون هذه أول مرة تستخدم فيها البطولة هذا النظام الذي تم تطبيقه لأول مرة في كأس العالم للرجال في نسخة روسيا 2018.
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