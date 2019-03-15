شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل.. ونحترم شبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عاشور، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة».

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وشدد قائد الأهلي على أن الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في المباراة، مؤكدا على احترام فريق شبيبة الساورة والذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة.

وأضاف حسام عاشور أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل.

واختتم قائد فريق الأهلي حديثه مؤكدًا أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الأفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة.