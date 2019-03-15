شكرا لقرائتكم خبر عن هدف «ماني» في بايرن ميونخ الأفضل بالجولة الأخيرة لدوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، عن الهدف الفائز بجائزة الأفضل في جولة الإياب من منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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واختار الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدف السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، في شباك الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، الفائز بجائزة الأفضل في الجولة الأخيرة من البطولة.

وقاد ماني ليفربول لعبور بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلًا ثنائية في ثلاثية الريدز بملعب أليانز آرينا معقل العملاق البافاري.

وفاز هدف نجم هجوم ليفربول بالجائزة متفوقا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم بشلونة الإسباني في شباك ليون الفرنسي، وهدفي تاديتش وشونه نجمي أياكس الهولندي في شباك ريال مدريد في نفس الدور.