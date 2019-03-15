شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطالب المدير التنفيذي بتحصيل نفقات سفر نجليه إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المدير التنفيذي للنادي في خطاب رسمي، بأن سفر كل من أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي السابق، مع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، لدعم ومساندة اللاعبين في المباراة الهامة أمام نصر حسين داي، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، جاء على نفقاتهما الخاصة دون أن يتحمل النادي أي مصاريف بشأن تذاكر الطيران ومصاريف فندق الإقامة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، طلب رئيس الزمالك، من المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، مخاطبة المدير المالي للفريق ومدير العلاقات العامة بإرسال قيمة تذاكر الطيران ومصاريف إقامتهما في الفندق، إلى كل من أحمد وشقيقه أمير من أجل توريدها إلى خزانة النادي.

ويواجه الزمالك، بعد غد، الأحد، فريق نصر حسين داي الجزائري، في الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفيدرالية.