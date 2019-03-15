شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُضحي بـ«رودريجيز وكوفاسيتش وحكيمي» في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادى ريال مدريد قرر بيع لاعبه الكولومبى جيميس رودريجيز في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت الصحيفة إن إدارة الميرنجى تنوى بيع رودريجيز المعار إلى بايرن ميونخ، في حالة عدم استخدام النادى البافارى شرط الشراء البالغ 42 مليون يورو في عقد إعارته.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيطرح رودريجيز للبيع في الميركاتو الصيفى مقابل 60 مليون يورو، وهو سعر مبدئى ولن يبيعه بأقل من 50 مليون يورو.

أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الملكى تخطط لبيع رودريجيز، وماتيو كوفاسيتش المعار إلى تشيلسى، والمغربى أشرف حكيمى المعار إلى بوروسيا دورتموند الألمانى مقابل 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق الريال طلب من إدارة النادى البحث عن عرض لمدافع الفريق خيسيوس فاييخو.

وأبلغ زيدان اللاعب وإدارة النادى، أنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل، في ظل الإصابات المُتلاحقة له.

ولم يشارك فاييخو، سوى في ثلاث مباريات مع النادى الملكى هذا الموسم، بمجموع دقائق 182 دقيقة، حيث ظل أغلب فترات الموسم الحالى يُعانى من إصابة.

وكانت إدارة الميرنجى قد أعلنت أولى صفقاته لسوق الانتقالات الصيفى المقبل، بالتعاقد مع «إيدير ميلياتو» قادمًا من بورتو البرتغالى.

في نفس السياق، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن مسؤولى ريال مدريد بدأوا مفاوضاتهم لضم اللاعب البلجيكى إيدن هازارد نجم تشيلسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ويتواجد ممثلو النادى الملكى في لندن لبحث المفاوضات مع البلوز لضم البلجيكى، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بشكل نهائى.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد قدم عرضًا بقيمة 82 مليون يورو لضم لاعب تشيلسى، لافتة إلى أنه قد يصبح التوقيع الثانى للفريق الملكى بعد عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان.

وأكدت أن العائق الوحيد الذي قد يحول دون إتمام صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد هي عقوبة فيفا على النادى اللندنى بمنعه من التعاقدات لفترتى انتقالات متتاليتين بسبب مخالفة قواعد الاتحاد الدولى في ما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الناشئين.

وكان هازارد قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب بقميص ريال مدريد، كما كان اللاعب البلجيكى ضمن أولويات زيدان قبل رحيله عن الملكى في مايو الماضى.

من جانبه علق فرانشيسكو إيسكو، صانع ألعاب الميرنجى، لأول مرة على عودة الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكى خلال الفترة المقبلة.

وكان «زيزو» قد عاد إلى ريال مدريد مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد حتى 2022، حلفا للأرجنتينى سانتياجو سولارى، بعد 9 أشهر من رحيله في الصيف الماضى.

وقال إيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «جميعنا يعرف زيدان، ونعلم ما يمثله كلاعب وكمدرب أيضا».

وأضاف: «إنها أخبار جيدة للجميع، فهو يحب ريال مدريد، وقد أظهر ذلك من خلال هذا القرار».

وأردف: «دائما يُطلب منا الحد الأقصى، فعلينا أن ننافس على كل الألقاب، لم يكن هذا العام هو الأفضل بالنسبة لنا، ولكن من الآن سنعمل على تحقيق ما يستحقه تاريخ هذا النادى».

وأتم: «سنحاول الفوز بجميع المباريات الـ11 المتبقية في الدورى الإسبانى، الفوز بالبطولة صعب للغاية، ولكننا سنحاول الحصول على جميع النقاط التي يمكننا الحصول عليها». يُذكر أن إيسكو ابتعد عن التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد منذ وصول سولارى إلى مقعد المدير الفنى، بعدما كان عنصرا أساسيا في تشكيلتى زيدان وجولين لوبيتيجى.