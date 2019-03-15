شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يقرر إقامة مونديال الأندية بمشاركة 24 فريقًا.. ريال مدريد وبرشلونة أبرز الرافضين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برئاسة جيانو إنفانتينو، الجمعة، في مدينة ميامي الأمريكية، تطبيق نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة 24 ناديا، يبدأ تطبيقه في بطولة 2021.

وقال إنفانتينو، في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع: «ستكون هناك نسخة جديدة من كأس العالم للأندية عام 2021 بمشاركة 24 ناديًا منها 3 أندية آسيوية و3 أفريقية و8 فرق من أوروبا و3 فرق من أمريكا الجنوبية و3 فرق من أمريكا الوسطى والشمالية وفريق من أوقيانوسيا».

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وبحسب صحيفة «أس» الإسبانية، أرسل اتحاد الأندية الأوروبية خطابًا للاتحاد الأوروبي «يويفا» من أجل إعلان رفض 232 عضوًا بالاتحاد، المشاركة في نسخة كأس العالم للأندية الجديدة التي يروج لها، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأسباب الرفض التي اتفق عليها رؤساء ونواب رؤساء الأندية، ومن بينهم ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وأوضح البيان: «نحن ضد أي مقترح من أجل تحديث كأس العالم للأندية في الوقت الراهن، ونؤكد عدم مشاركة أي ناد من هذا الاتحاد في خلال أي منافسة من هذا النوع»، مشيرًا إلى عدم قبول أي نسخة مونديالية تحت هذا الشكل بسبب الالتزامات الحالية وجدول الكرة حتى عام 2024.

وطالب اتحاد الأندية من الفيفا تأجيل هذا القرار، قائلاً: «نطالب بإرجاء اتخاذ أي قرار متعلق ببطولة كأس العالم للأندية إلا بعد الموافقة على تنظيم التزامات الجدول ورؤية موقف الأندية الأوروبية من هذا الاقتراح».