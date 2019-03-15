فيفا يقرر إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الاتحاد الدولي أقر اليوم بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً اعتباراً من نسخة 2021 ، على أن يكون من بينها ثلاث فرق أفريقية.

جاء ذلك في اجتماع الذي عقد اليوم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث صادق المشاركون على إطلاق البطولة الجديدة في حين أشارت أنباء تناقلتها وكالات الأنباء عن عزم رابطة الأندية الأوروبية مقاطعة البطولة لتداخلها مع الروزنامة السنوية للبطولة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرابطة التي تمثل 232 نادياً أوروبياً قد حصلت بالفعل على تواقيع مسؤولي أندية كبرى في مقدمتها يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من جانب آخر أكد إنفانتينو أن قرار زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 إلى 48 منتخباً سيناقش بشكل نهائي في اجتماع (فيفا) خلال يونيو المقبل، وقال:”نملك دراسة جدوى مفادها يمكننا أن نزيد عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2021 إلى 48 منتخب ، لكن الأمر ليس بهذه السهولة يجب أن نبحث الأمر بعناية لنرى سنقرر في يونيو، حتماً بعض المباريات ستلعب في دول مجاورة.

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