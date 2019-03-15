المنتخب السعودي للسيدات يستهل مشاركته في الأولمبياد الخاص في أبوظبي بفوزين بالبوتشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت المنافسات والفعاليات في اليوم الأول من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وكان جميع الرياضيين والرياضيات على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل أداء ممكن في المنافسات والألعاب التي شاركوا فيها في مختلف المواقع.

وشهد اليوم الأول حدثًا للذكرى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تمكن فريق السيدات السعوديات من إحراز أول فوزين في رياضة البوتشي خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 والذي يمثل أول مشاركة للرياضيات السعوديات في تاريخ الحدث.

وتمثل الألعاب العالمية التي تستضيفها أبوظبي أول مشاركة بالنسبة للرياضيات السعوديات، وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت 21 رياضية إلى العاصمة الإماراتية. وقدم فريق البوتشي السعودي للسيدات أفضل بداية يمكن توقعها بعدما تمكن من إحراز الفوز في المنافسات التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتمكن فريق السيدات السعودي في رياضة البوتشي، والذي يضم كلًا من شهد سنبل (15 سنة)، ووجدان السلامي (19)، وجنى البشري (17 سنة)، وسارة أحمد فليمبان (18 سنة)، من إحراز الفوز في مباراتين، حيث تغلب على كوستاريكا بنتيجة 5-3، وعلى الأردن بنتيجة 15-3.

واحتفلت اللاعبات معًا بعد إحرازهن الفوز، وعبرن عن سعادتهن في هذه المشاركة التاريخية الأولى.

وفي تصريح لها، قالت سارة: "لقد كان منحنا الفوز بأولى المباريات التي خضناها هذا اليوم شعورًا لا يوصف. نحن فخورات وسعيدات بهذه اللحظة التاريخية بالنسبة لنا وللمملكة العربية السعودية. لقد عملنا بجد وبذلنا قصارى جهدنا استعدادًا للمشاركة في الألعاب العالمية، وقد تمكنا من تقديم أداء مميز حتى الآن".

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بدورها قالت وجدان: "كانت الأجواء في غاية الروعة، وقد أمضينا لحظات مذهلة. وبالتأكيد فإن المملكة بأكملها ستكون فخورة بمشاركتنا في الحدث، وسيكون الجميع سعداء بما حققناه في هذه المباريات. نحن الآن نتأهب لمبارياتنا القادمة التي ستقام خلال الأيام القادمة".

فيما عبرت زميلتها جنى عن سعادتها لكونها جزء من هذه اللحظة التاريخية: "إن الألعاب العالمية حدث رائع سيبقى في ذاكرتنا جميعًا لمدة طويلة للغاية، ونأمل أن نواصل تحقيق الانتصارات وأن نمنح الفخر للجميع في المملكة".

فيما أكدت شهد أنه ليس هناك سبب يمنع الفريق السعودي من إحراز الميداليات الذهبية: "لقد منحتنا هذه النتائج الكثير من الثقة في سبيل المزيد من التقدم نحو الأمام، والآن علينا أن نواصل السير على هذه الخطى حتى الفوز بالميداليات الذهبية.

وفي المسابقة ذاتها، تمكن الفريق البحريني من تحقيق فوز مزدوج على فريق الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أحرز فريق الإمارات العربية المتحدة الفوز على فريق بونير بنتيجة 14-2، فيما انتهت المباراة الثانية بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 10 نقاط لكل فريق.

وفي المنافسات الأخرى، شهدت رياضة كرة السلة فوز منتخب الإمارات التضامني على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 52 مقابل 30، فيما أحرز منتخب الإمارات التضامني لكرة القدم الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة.

وكان منتخب الإرادة الإماراتي قد أحرز الفوز بنتيجة عريضة وصلت إلى 4 أهداف دون مقابل في مباراته الثانية في رياضة كرة القدم (فئة 11 لاعبًا) والتي تقام منافساتها في مدينة زايد الرياضية.

وسجل أهداف اللقاء كل من اللاعب أيمن المقبالي وعبد العزيز الهامور، وسطع نجم اللاعب خالد المعمري خلال اللقاء ليسجل هدفين مميزين مبرزًا قدراته الرائعة ومهارته العالية ودور أصدقائه في صناعة الألعاب.

كما افتتح منتخب الرجال الإماراتي في لعبة كرة اليد مشاركته في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بإحراز فوز على منتخب روسيا بنتيجة 19-15.