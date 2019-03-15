شكرا لقرائتكم حفلة وعشاء ومساندة دبلوماسية تنتظر الزمالك فى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد المستشار هانى ديمترى، نائب السفير المصرى بالجزائر، فى المطار مع مسئولى الزمالك فى مقدمتهم هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، من أجل استقبال بعثة الفريق الأبيض التى ستصل خلال الساعات الجارية إلى الجزائر، من أجل الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وقال ديمترى فى تصريحات خاصة لـ" سوبركورة": "الزمالك سيلقى أفضل استقبال فى الجزائر خاصة فى ظل التعاون مع الجانب الجزائرى الذى أخطرنا أن الزمالك أحسن استقبال نصر حسين داى خلال التواجد فى برج العرب فى المباراة السابقة التى جمعت الفريقين".
تابع ديمترى إن الجانب الجزائرى حريص على توفير جميع التسهيلات للزمالك من تنقلات وغيرها من الأمور التى تسير بصورة متميزة كما أوضح إنه سيتم دعوة البعثة البيضاء على حفل عشاء خلال تواجدهم بالجزائر بجانب دعوة الجالية المصرية لمساندة الفريق الأبيض فى مباراته أمام نصر حسين داى واختتم تصريحاته إن أعضاء السفارة سيساندون الزمالك فى المباراة من الملعب.
وكان هانى زادة وأيمن حافظ منسق الفريق قد سبقا بعثة الفريق الأبيض للتحضير للمباراة المهمة ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.
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