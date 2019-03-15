شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي تتوج ببطولة بلاك بول للاسكواش بعد تغلبها على نور الشربيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت البطلة المصرية رنبم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية.

وفازت الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت دقيقة 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9, 2-11,11-6,1-11,5-11.

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وتصنف بطولة بلاك بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107 دولار .

وتتصدر رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش منذ نوفمبر الماضي، بعد أن أنهت هيمنة نور الشربيني على التصنيف لفترة تجاوزت ال 18 شهرا .

يذكر أن نور الشربيني تحمل لقب بطولة العالم للاسكواش، والتي اختتمت فعاليتها بداية مارس الجاري، بعد أن تغلبت الشربيني على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة في المباراة النهائية بشيكاغو .