شكرا لقرائتكم الإسماعيلى بالأصفر والأفريقى بالأبيض فى الجولة الأخيرة بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى والإفريقى التونسى، عن ارتداء الدراويش لزيه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق فيما سيظهر فريق الإفريقى التونسى بقميصه الأبيض والشورت الأبيض. Advertisements ويلتقى الإسماعيلى مع الإفريقى التونسى، غدا السبت فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى البطولة التى ودعها الدراويش بشكل رسمى. وحضر الاجتماع الفنى للمباراة طارق أبو الليل المدير الإدارى للإسماعيلى وعدد من مسئولى الفريق التونسى كما شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها وسط حضور الجماهير.

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