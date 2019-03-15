الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة مانشستر سيتي بحرمانه من التعاقدات

اسماء السيد - نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا أكدت فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه الى فرض عقوبة حرمان مانشستر سيتي من اجراء تعاقدات في فترتي الانتقالات المقبلتين بعد انتهاك النادي القواعد المتعلقة بحماية اللاعبين الشبان وملكية الطرف الثالث.

ويواجه سيتي ايضا عقوبة استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا في حال ثبت خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تحقيقا بهذا الشأن.

ويخشى النادي الازرق لمدينة مانشستر ان يواجه مصير مواطنه تشلسي الذي حرمه "فيفا" من إجراء تعاقدات لفترتي انتقالات أي حتى صيف 2020، وذلك بسبب خرقه قواعد ضم اللاعبين القُصّر، قبل ان يثبت "ويفا" هذا القرار برفضه الاستئناف الذي تقدم به النادي اللندني.

ويلاحق فيفا سيتي بشأن الانتقالات منذ اعوام طويلة، على الرغم من ان النادي الانكليزي المملوك من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خرق بشكل فاضح القواعد بتعاقده مع بنجامين غاري من فيليث سارسفيلد في عام 2016 بعد ايام قليلة من بلوغ الارجنتيني سن الـ 16 عاما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" يعتقد "فيفا" أن سيتي قد تجاوز الخط، بما يتعلق بعلاقته مع نادي نوردسجيلاند الدنماركي الذي يترأسه البريطاني طوم فيرنون وأكاديمية "الحق بأن نحلم" لكرة القدم في غانا التي تعود ملكتيها أيضا للبريطاني.

وصرح لاعبان من الاكاديمية العام الماضي السيراليوني جورج ديفيس والغاني دومينيك أودورو الى صحيفة "يولاندس ـ بوستن" انهما وقعا لصالح سيتي ولعبا في فئة الشباب قبل بلوغهما الثامنة عشرة.

ولكن لاحقا غادرا سيتي، حيث يلعب ديفيس حاليا في لاتفيا وأودورو في الولايات المتحدة الاميركية، ولكن الاتحاد الدولي ما زال يحقق بشأنهما خلال الفترة التي امضياها مع سيتي.

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وتوسع فيفا بالتحقيق مرة اخرى عام 2018 عقب نشر صحيفة دنماركية اخرى "بوليتيكن" لمقال جاء فيه أن سيتي توصل الى اتفاق سري مع فيرنون لرفض العروض الاولية للتعاقد مع أفضل المهارات الكروية في اكاديمية "الحق بأن نحلم".

وفي حال كانت هذه الادعاءات صحيحة فسيكون فريق الـ "سيتيزنس" قد خرق القواعد التي تمنع ملكية الطرف الثالث للاعبين، اذ يتبين أن للنادي الانكليزي تأثيرا على لاعبي ناد آخر.

في المقابل رفض مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا الرد على اسئلة الصحافيين بشأن التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا صن" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة عشية مباراته امام مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى في ربع نهائي كأس إنكلترا في كرة القدم.

واكد غوارديولا قائلا "قلت ما قلته الاسبوع الماضي. كنت واضحا بشأن رأيي. لا املك تعليقات إضافية".

وعندما سُئل ما إذا كان فريقه سيعاني في حال فرضت عليه عقوبة عدم التعاقد مع لاعبين، أجاب باقتضاب "التشكيلة رائعة".

وكان النادي الإنكليزي قد رحب بفتح التحقيق رسميا بشأن خرقه لقواعد اللعب النظيف، معتبرا انها فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها.

واضافة الى تشلسي، عوقبت الاندية الاسبانية الثلاثة الكبيرة وهي اتلتيكو مدريد وجاره ريال وبرشلونة لخرق قوانين ضم اللاعبين القصّر. غير أن النادي الملكي نجح في تخفيف مدة العقوبة بعد استئناف القرار أمام محكمة التحكيم للرياضة، فيما يأمل تشلسي في أن يسلك المجرى القضائي ذاته لرفع العقوبة عنه.