شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم تدريباته لمواجهة سموحة.. وإيهاب جلال يحذر من الضربات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق المصرى مساء اليوم على أحد ملاعب العين السخنة تدريباته استعداداً لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدورى والتى تجمعه بنظيره سموحة والمقرر اقامتها في السادسة مساء غدِ السبت على ستاد الجيش بالسويس.



حرص إيهاب جلال المدير الفني للمصري خلال المران على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد ، وشهد المران تركيزاً على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية ، فيما توالت تعليمات الجهاز الفني للاعبين خلال التقسيمة التي اختتم بها المران والتي شهدت تنفيذ العديد من الجمل الخططية التي تدرب عليها الفريق خلال الأيام الماضية.



ومن المقرر أن يعقد ايهاب جلال محاضرة فنية للاعبيه بعد قليل وهي التى سيتم التأكيد من خلالها على الواجبات المنوطة بلاعبي كل خط من الخطوط الثلاثة.