شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة تستقبل بعثة الزمالك بالمطار بـ"دعوة ومساندة" قبل موقعة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المستشار هانى ديمترى كنائب للسفير المصرى بالجزائر فى المطار مع مسئولى الزمالك وعلى رأسهم هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى، من أجل استقبال بعثة الفريق الأبيض التى ستصل خلال الساعات الجارية إلى الجزائر، استعدادا لخوض لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال ديمترى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"الزمالك سيلقى أفضل استقبال فى الجزائر خاصة فى ظل التعاون مع الجانب الجزائرى الذى أخطرنا إن النادى الأبيض أحسن استقبال نصر حسين داى خلال التواجد فى برج العرب فى المباراة السابقة التى جمعت الفريقين".

تابع ديمترى أن الجانب الجزائرى حريص على توفير كافة التسهيلات للزمالك من تنقلات وغيرها من الأمور التى تسير بصورة متميزة، مشيرا إلى تقديم دعوة للبعثة البيضاء على حفل عشاء خلال تواجدهم بالجزائر بجانب دعوة الجالية المصرية لمساندة الفريق الأبيض فى مباراته أمام نصر حسين داى، واختتم تصريحاته إن أعضاء السفارة سيساندون الزمالك فى المباراة من الملعب.

وكان هانى زاده وأيمن حافظ منسق الفريق قد سبقا بعثة الفريق الأبيض للتحضير للمباراة الهامة ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.