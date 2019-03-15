شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتوج ببطولة بلاك بول للاسكواش على حساب نور الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية.

وفازت الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت دقيقة 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 2-11,11-6,1-11,5-11.

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وتصنف بطولة بلاك بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107 دولار .

وتتصدر رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش منذ نوفمبر الماضي، بعد أن أنهت هيمنة نور الشربيني على التصنيف لفترة تجاوزت ال 18 شهرا .

يذكر أن نور الشربيني تحمل لقب بطولة العالم للاسكواش، والتي اختتمت فعاليتها بداية مارس الجاري، بعد أن تغلبت الشربيني على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة في المباراة النهائية بشيكاغو .