شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مؤقت للنجوم من قاع الدوري بالتعادل 1/1 مع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرب فريق النجوم مؤقتا من قاع جدول الدوري الممتاز، أثر تعادله بهدف لمثله مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

تقدم النجوم عن طريق مهاجمه النيجيرى طوسون إيميليو فى الدقيقة 7 قبل أن يكثف الإنتاج الحربى هجماته لينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق رأسية لمحمد مسعد لتصبح النتيجة 1 / 1 وعقب تسجيل الإنتاج هدف التعادل مع النجوم كثف فريق الإنتاج الحربى هجماته من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى وتبادل الفريقان الهجمات فى الشوط الثانى على أمل خطف هدف الفوز ولكن باءت المحاولات بالفشل.

وبتلك النقطة ارتقى النجوم من مؤخرة ترتيب الدورى مؤقتا برصيد 23 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز قبل الأخير وخلفه إنبى فى المركز الأخير بـ22 نقطة من 25 مباراة وأصبح الإنتاج الحربى فى المركز السابع برصيد 32 نقطة.