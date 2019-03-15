سوبر كورة.. الزمالك يُمدد عقد شيكابالا لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك، على تمديد عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المعار لنادى أبولون سميرنى اليونانى، بعد موافقة مجلس الإدارة على عودته لصفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد، والسبب فى ذلك كشفه المستشار مرتضى منصور رئيس النادى لـ"سوبر كورة".. Advertisements

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