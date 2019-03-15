الشكل الجديد لكأس العالم للأندية.. مدة البطولة.. ونظام المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب اجتماع مجلسه اليوم الجمعة في ميامي بأمريكا، عن النظام الجديد الخاص بكأس العالم للأندية والذي سيرفع عدد الفرق المشاركة إلى 24 ناديًا.

وقرر الاتحاد الدولي أن تقام النسخة الأولى من البطولة في صيف 2021، خلال الفترة بين 17 يونيو، وحتى 4 يوليو، وهو ما أدى إلى إلغاء بطولة كأس القارات، التي كانت تقام قبل عام من كأس العالم للمنتخبات.

وفقًا لهذا الموعد، سيتم تأجيل انطلاق بطولتي الكأس الذهبية لاتحاد كوناكاف، وكأس الأمم الإفريقية على أن تقاما في الفترة من 5 وحتى 31 يوليو، وتنطلق بطولات الدوري في أوروبا منتصف أغسطس.

وسيتم تقسيم الأندية الـ24 المشاركة إلى 8 مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي سيكون بنظام خروج المهزوم.

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وأكد الاتحاد الدولي في بيانه الصادر عقب الاجتماع أن نظام المشاركة والأندية الممثل لكل قارة يبقى محل نقاش خلال الفترة المقبلة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أن الاتحاد الدولي ناقش الشكل المقترح الخاص بنصيب كل قارة من المشاركة، دون أن يتم إعلانه بشكل رسمي.

وجاء الشكل المقترح كما يلي: 8 أندية من قارة أوروبا، 6 من أمريكا اللاتينية، و3 من إفريقيا، آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى فريق يمثل منطقة شمال ووسط أمريكا والكاريبي.

وأتى هذا التوزيع بالرغم من إعلان أندية أوروبا رفضها في وقت سابق المشاركة في البطولة بشكلها الجديد، وتأكيد الأمر عقب إعلان الفيفا للنظام بشكل رسمي.