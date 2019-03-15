جروس يوافق على انضمام ثنائي الفريق للمنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، موافقته على انضمام الثنائي عمر صلاح حارس الفريق الصاعد ومحمد عبد السلام مدافع الفريق إلى المنتخب الأولمبى، عقب انتهاء الفريق الأبيض من مواجهة نصر حسين داى الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نصر حسين داي الجزائري ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وتوجه شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بالشكر إلى جهاز الزمالك على التنسيق مع المنتخب الأولمبي.

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ويتواجد عمر صلاح وعبد السلام حاليًا مع الزمالك في رحلة الجزائر لخوض موقعة نصر حسين داي ثم سيتوجهان مباشرة من الجزائر إلى اسبانيا من للانضمام لصفوف الفراعنة.

وكان شوقي غريب قد منح جهاز الزمالك حرية الموافقة من عدمه حول انضمام الثنائي للمنتخب الأوليمبي حيث يخوض الفريق الأبيض بعد مباراة نصر حسين مواجهة مع المقاولون العرب في الدوري يوم 20 مارس الجارى، بينما يخوض المنتخب الأوليمبي مباراة ودية أمام هولندا في إسبانيا يوم 22 من الشهر ذاته.

وفضّل جروس تواجد ثنائي الفريق الأبيض مع أوليمبي الفراعنة في الودية لإكسابهم مزيدًا من الخبرات.