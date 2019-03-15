الإنتاج يوقف سلسلة الهزائم بتعادل أمام النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصطفى الجريتلي:
تعادل فريق الإنتاج الحربي إيجابيًا أمام نظيره النجوم بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري.
وتقدم النجوم سريعًا في الدقيقة 9 عن طريق لاعبه توسين أومويلي قبل أن يتعادل محمد مسعد في الدقيقة 15 لفريقه الإنتاج الحربي.
ويُعد هذا التعادل هو الأول للإنتاج الحربي بعد 4 هزائم متتالية أمام الجونة، الأهلي، بتروجت، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري.
وبهذا التعادل رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 33 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع النجوم رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر.
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