انت الان تتابع تفاصيل خبر رياضيون عالميون يغردون بعد مجزرة نيوزلندا.. وهذا أبرز ما قالوه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:47 مساءً - أدان رياضيون عالميون مجزرة استهداف المصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين.

وتقدم اللاعبون من خلال تغريدات عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التعازي لأهالي الضحايا.

وكتب مسعود أوزيل اللاعب في نادي أرسنال الإنجليزي، عبر حسابه بتويتر: "من المحزن للغاية ما حدث في نيوزيلندا، وأبعث حبي للجميع في كرايست تشيرش، والأسر المتضررة".

وقال لاعب ليفربول المصري محمد صلاح: "أخبار مروعة قادمة من نيوزيلندا هذا الصباح وأتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا العمل الشرير المحض".

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لاعب الريغبي النيوزيلندي المسلم "سوني ويليامز" بث مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، ظهر فيه متأثراً بسبب الهجوم الإرهابي على المصلين المسلمين.

وقال "سوني": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت الأخبار للتو ولا يمكنني وصف ما أشعر به الآن، أرسل دعائي الآن للعائلات، هناك نحو 30 شخصاً قتلوا، أرسل دعائي".

وأضاف: "إن شاء الله كل من قتل اليوم في كرايست تشيرش أرسل لهم دعائي.. إن شاء الله ستكونون في الجنة.. أشعر بالأسف الشديد أن مثل هذا يمكن أن يحصل في نيوزيلندا".

وارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة إلى 49 قتيلاً، بعد أن أقدم عدد من الإرهابيين على اقتحام مسجدين في نيوزيلندا أثناء خطبة صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصاً قُتلوا في أحد المسجدين، وثمانية في المسجد الآخر، مشيراً إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقاً.