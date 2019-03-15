انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:47 مساءً - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة "نيون" السويسرية"، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية للفرق الثمانية المتأهلة.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال كل من يوفنتوس الإيطالي، وأياكس الهولندي، وبورتو البرتغالي، وبرشلونة الإسباني، بجانب 4 فرق من إنجلترا؛ وهي مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وشهدت القرعة صداماً نارياً بين برشلونة ومانشستر يونايتد، كما حملت مواجهة إنجليزية خالصة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

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كما سيواجه ليفربول، بورتو البرتغالي، في حين تجمع المباراة الرابعة يوفنتوس الإيطالي ونظيره أياكس الهولندي.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل المقبل، أما العودة فستقام يومي 16 و17 من نفس الشهر.

أما ذهاب الدور نصف النهائي فسيكون يومي 30 أبريل والأول من مايو، في حين أن العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.