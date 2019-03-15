انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتحام الجماهير يلغي كلاسيكو الكرة العراقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:47 مساءً - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء مباراة الكلاسيكو في الدوري المحلي التي تجمع الزوراء والقوة الجوية، بسبب تدفق الجماهير بأعداد كبيرة لملعب المباراة.

ووفقاً لبيان أصدره الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك، "يعبر الاتحاد العراقي عن أسفه لما حصل هذا اليوم من تداعيات أدت إلى إلغاء وتأجيل مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة والجوية، حفاظاً على أرواح وسلامة جماهيرنا العزيزة ولاعبي الفريقين والطواقم التحكيمية والإدارية المكلفة بإدارة المباراة".

ودعا البيان "وزارة الشباب إلى فتح تحقيق عاجل وفوري ومعرفة المسبب والمقصر أياً كان، خصوصاً أن مشرفي المباراة أبلغوا حماية الملعب والمتعهد، منذ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، بإغلاق الأبواب وعدم السماح بدخول أعداد إضافية، لامتلاء الملعب بشكل كامل".

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وختم البيان "استمر توافد وتزاحم الجماهير بالدخول واضطرارها إلى دخول مضمار اللعب بأعداد كبيرة، ممَّا يشكل خطراً جسيماً لسلامة إجراء المباراة".

وأكد اتحاد الكرة أنه "بذل أقصى ما يملك لأجل إفراغ مضمار الملعب دون فائدة، ممَّا اضطره إلى إلغاء المباراة حرصاً على سلامة الجميع".

وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري المحلي.