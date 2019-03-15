انت الان تتابع محمد صلاح ينعى ضحايا «مسجد نيوزيلاندا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

محمد صلاح

نعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلاندا، والذي أودى بحياة ما يقرب من 49 مصليا وإصابة عدد كبير، في مدينة كرايست تشيرش، بشرق نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة، وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة، مضيفة أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة،: "أخبار مروعة جاءت من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بالتعازي لعائلات الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء هذا العمل الشرير". كان 49 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أصيب 48 آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي وقع ظهر اليوم، واستهدف مسجدين