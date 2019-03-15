انت الان تتابع مران الأهلي.. جاهزية الثلاثي المصاب ومشاركة الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

مران الأهلي الأخير

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث لاسارتي مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد، كما حرص على شرح بعض الأمور الفنية، استعدادا لمواجهة بطل الجزائر. ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في السادسة مساء غد السبت، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وشهد مران الفريق تركيز لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية؛ استعدادا لبطل الجزائر، كما خاض ثلاثي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، حيث كان الشناوي يعاني التواء في أنكل القدم، وبدأ خلال الأيام الماضية المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات