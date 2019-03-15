مران الأهلي.. جاهزية الثلاثي المصاب ومشاركة الشناوي

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تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
مران الأهلي الأخير
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث لاسارتي مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد، كما حرص على شرح بعض الأمور الفنية، استعدادا لمواجهة بطل الجزائر. ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في السادسة مساء غد السبت، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشهد مران الفريق تركيز لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية؛ استعدادا لبطل الجزائر، كما خاض ثلاثي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، حيث كان الشناوي يعاني التواء في أنكل القدم، وبدأ خلال الأيام الماضية المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات
وشهد مران الفريق تركيز لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية؛ استعدادا لبطل الجزائر، كما خاض ثلاثي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، حيث كان الشناوي يعاني التواء في أنكل القدم، وبدأ خلال الأيام الماضية المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات حراس المرمى.
وفي نفس السياق شارك علي معلول ومروان محسن ورامي ربيعة، لاعبو الأهلي، في التدريبات الجماعية، وكان معلول اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران أمس، في الوقت الذي شارك فيه مروان محسن في جزء من تدريبات الكرة أمس؛ بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، فيما أدى ربيعة تدريبات تأهيلية فقط في مران الأمس، وفقا لبرنامجه الاستشفائي، وشاركوا اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، ليعلنوا جاهزيتهم لمباراة الغد.
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