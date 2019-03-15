انت الان تتابع ردود أفعال متباينة بعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
يورجين كلوب
أسفرت نتيجة قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية، عن ردود أفعال متباينة ما بين سعادة وحذر، وقال مدرب ليفربول يورجين كلوب الذي ينتظر مواجهة بورتو، إن الفريق البرتغالي أظهر شخصية قوية في مواجهة الفريقين في الموسم الماضي، مؤكدًا أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيدًا ومن الهام الاستعداد لذلك اللقاء، مشيرًا إلى أن القرعة ربما تكون جيدة، إلا أنه لم يكن يتمناها، خاصة أن بورتو سيحاول الانتقام من خسارته في الموسم الماضي، مطالبًا لاعبيه بضرور احترام بورتو الذي يتمتع بقدرات مميزة.
وبدوره قال بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، إنه لا يخشى إيقاف نجم الفريق كريستيانو رونالدو قبل مواجهة أياكس، مشيرًا إلى أن احتفال رونالدو أمام أتلتيكو مدريد كان بسبب الإهانات التي تعرض لها في لقاء الذهاب. وعن مواجهة أياكس، أشار نيدفيد إلى إعجابه بما قدمه الفريق الهولندي أمام ريال مدريد، مؤكدًا ضرورة
وعن مواجهة أياكس، أشار نيدفيد إلى إعجابه بما قدمه الفريق الهولندي أمام ريال مدريد، مؤكدًا ضرورة خوض اليوفي المباراة بكل حماس وحذر.
وقال فرينيكي دي يونج لاعب أياكس، إن يوفنتوس هو المرشح للفوز، معتبرًا إياه من أصعب الخصوم في البطولة، ويضم رونالدو اللاعب الأفضل في العالم، معربًا عن سعادته الشديدة بمواجهة النجم البرتغالي.
وأشار أندي كول، ممثل مانشستر يونايتد في قرعة دوري أبطال أوروبا، إلى صعوبة مواجهة برشلونة الذي يملك ميسي اللاعب الأفضل في تلك البطولة والذي يصعب إيقافه، مؤكدًا مع ذلك أن اليونايتد سيحاول بقوة الفوز بالمباراة.
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