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أتليتكو مدريد يجدد الثقة في سيميوني

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الان تتابع أتليتكو مدريد يجدد الثقة في سيميوني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 8:49 م, 15 مارس 2019 م

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جدد أتلتيكو مدريد ثقته في مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني رغم خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة على يد يوفنتوس الإيطالي، وذلك بحسب ما أعلنه الجمعة ميغل أنخل خيل رئيسه والمساهم الرئيسي في النادي.
وقال خيل في تصريح لموقع النادي على شبكة الانترنت “لديّ ثقة كاملة في مشروعنا الرياضي وفي سيموني” الذي عين في عام 2011 وتم تمديد عقده مؤخرًا حتى عام 2022.
وأضاف “أنا مقتنع بأننا سنستمتع بالسنوات الثلاث المقبلة كما فعلنا حتى الآن. أنا متأكد من أن دييغو سيبقى في أتلتيكو مدريد لمدة عقد من الزمن لتغيير تاريخنا”، موضحا “يوم سيء يجب ألا يجعلنا نضل الطريق”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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