الامارات | فوز مهم لخورفكان يقوده لصدارة " الاولى"

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مهم لخورفكان يقوده لصدارة " الاولى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق خورفكان فوزا مهما وصعبا على حساب مضيفه الذيد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز التعاون على حتا بهدف مقابل لاشيء، وتعادل مصفوت مع العروبة بدون اهداف، وذلك ضمن المباريات التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم، حيث سجل هدفي خورفكان كل من عادل صقر في الدقيقة (47)،وعادل جمال في الدقيقة (70)، بينما سجل لصالح الذيد محترفه البرازيلي اليكسندر اباريسيدو في الدقيقة (64)، وسجل لصالح التعاون محترفه الفرنسي الجنسية المغربي الاصل محمد علي بن حمودة في الدقيقة (39).

وبموجب هذه النتائج اصبح رصيد خورفكان (26)، والعروبة (24)، وحتا (22)، والذيد (10) والتعاون (7)، ومصفوت (5).

وتختتم الجولة يوم غد باقامة مباراتين سيلعب فيها عند الساعة الخامسة و40 دقيقة دبا الحصن ومسافي، والعربي مع الحمرية.