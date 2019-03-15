شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «رونالدو» لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في جولة إياب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وفاز رونالدو بالجائزة التي تمنح عبر تصويت الجمهور، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى ربع نهائي البطولة، بالفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة.

وكتبت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رونالدو فاز بالجائزة، متفوقا على السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي والألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة.

وكان رونالدو قد تألق بتسجيله «هاتريك» في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في الدور ثمن النهائي ليصعد بالسيدة العجوز للدور التالي بمجموع نتيجة مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لهدفين.