شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الحاسمة في الدوري الممتاز لكرة السلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086
تنطلق مساء غدٍ (السبت) الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري الممتاز لكرة السلة، بخمس مواجهات مصيرية تبدأ جميعها في تمام الساعة الخامسة.
ويستضيف أحد نظيره الفتح في مواجهة تحديد متصدر الترتيب، إذ يحتل الفتح الصدارة بالتساوي مع أحد وكلاهما 32 نقطة، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة.
ويلتقي الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة مع الأنصار الذي يحل ثامناً برصيد 21 نقطة على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة، فيما يلعب النصر خامس الترتيب برصيد 27 نقطة مع السلام الذي يأتي تاسعاً برصيد 21 نقطة على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض.
وفي رابع المباريات، يستضيف الهلال سادس الترتيب برصيد 27 نقطة على صالته، نظيره النهضة صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة.
وخامس المواجهات ستجمع الوحدة سابع الترتيب برصيد 23 نقطة، مع الأهلي الذي يحل ثالثاً برصيد 28 نقطة.
وتتأهل الأندية أصحاب الترتيب من الأول وحتى السادس إلى مرحلة الأدوار النهائية playoffs، فيما يهبط صاحبا المركزين التاسع والعاشر إلى دوري الدرجة الأولى.
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