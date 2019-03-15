شكرا لقرائتكم تفاصيل ما دار بين لاسارتى ولاعبى الأهلى فى آخر مران قبل لقاء الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك رامى ربيعة مدافع الأهلى، فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى المقرر لها السادسة مساء غد السبت فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان ربيعة قد أدى تدريبات تأهيلية فقط فى مران الأمس وفقا لبرنامجه الاستشفائى قبل أن يشارك اليوم بشكل طبيعى فى التدريبات كما شارك محمد الشناوى حارس الفريق فى المران بعدما سبق وعانى من الإصابة فى أنكل القدم حيث بدأ خلال الأيام الماضية المشاركة بشكل تدريجى فى تدريبات حراس المرمى من أجل تجهيزه.

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فيما عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة نظرية مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وتحدث لاسارتى مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد كما حرص على شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم الرئيسى استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.

كما شارك الثنائى التونسى على معلول ومروان محسن لاعبى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة على ملعب برج العرب وكان معلول قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق أمس فى الوقت الذى شارك فيه مروان محسن اليوم فى التدريبات بعدما شارك فى جزء من تدريبات الكرة أمس بسبب شعوره بالإجهاد فى العضلة الخلفية قبل أن ينتظم الثانى اليوم فى المران الجماعى ليعلنا جاهزيتهما لمباراة الغد.