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شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. التاريخ يمنح أندية الجزائر لقب بوابة الزمالك لنهائى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتفاءل جمهور الزمالك بملاقاة الأندية الجزائرية ويعتبروها بشرة خير، فى البطولات الأفريقية حيث تعتبر بوابة الزمالك للعبور للنهائى، حيث صعد الأبيض للمباراة النهائية فى أفريقيا 3 مرات تغلب فيها جميعا على أندية جزائرية، فهل يفعلها أبناء ميت عقبة للمرة الرابعة ؟
قبل مبارة الحسم بين الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى فى ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة، نستعرض أهم أرقام مواجهات الزمالك وفرق الجزائر.
18 مواجهة جمعت الزمالك والأندية الجزائرية
8 مباريات فاز فيها الزمالك
8 مواجهات انتهت بالتعادل
2 مباراة فازت فيها فرق الجزائر
34 هدفا سجلها الزمالك
11 هدفا فى مرمى الزمالك
1984 واجه الزمالك شبيبة القبائل فى نصف النهائى أبطال أفريقيا، وفاز 4/3 وحصد اللقب.
1993 التقى مولودية وهران فى دور الـ16 من أبطال الدورى، وفاز 5 / 1 وحصد اللقب.
2017 واجه مولودية بجاية الجزائرى بدور الـ16 من دورى الأبطال، وفاز 3/1 فى المباراتين وخسر اللقب.
مواجهات الزمالك مع الأندية الجزائرية
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