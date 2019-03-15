شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتعادل 1 - 1 مع النجوم فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى والنجوم إف سى، بهدف لمثله، فى المباراة المقامة بينهما الآن، على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

تقدم النجوم عن طريق مهاجمه النيجيرى طوسون إيميليو فى الدقيقة 7 قبل أن يكثف الإنتاج الحربى هجماته لينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق رأسية لمحمد مسعد لتصبح النتيجة 1 / 1 وعقب تسجيل الإنتاج هدف التعادل مع النجوم كثف فريق الإنتاج الحربى هجماته من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدفا فيما يحتل النجوم المركز الاخير بالجدول برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.