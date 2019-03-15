شكرا لقرائتكم مرمى الأهلى مغلق باللون الأسود أمام شبيبة الساورة بفرمان من "كاف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى والذى عقد اليوم الجمعة، عن ارتداء الأهلى زيّه التقليدى المكوّن من الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدى حارس مرمى الأهلى الطقم الأسود بالكامل فى حين يرتدى الفريق الجزائرى الزى الاصفر والجوارب الخضراء والطاقم الأزرق بالكامل للحارس على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.
حضر الاجتماع وفد الأهلى المكون من سيد الحفيظ مدير الكرة وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، بالإضافة إلى مسئولى نادى شبيبة الساورة الجزائرى، كذلك طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، فى حضور مسئولى مديرية أمن الإسكندرية.
وشهد الاجتماع الفنى للأهلى الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية للمباراة وكذلك الزى الخاص بالفريقين وترتيبات وصول وخروج اللاعبين قبل وبعد المباراة ويلتقى الأهلى مع نظيره شبيبة الساورة الجزائرى فى السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويحتاج الأهلى للفوز غداً من أجل حسم تأهله لدور الثمانية.
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