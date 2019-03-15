شكرا لقرائتكم "8 سنوات من الجحيم".. تعرف على رسالة راموس لأطفال سوريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسبانى عن تضامنه مع أطفال سوريا الذين لا يزال يعانون من ويلات الحرب الأهلية فى سوريا، وذلك على حسابه الشخصى عبر "تويتر".

ونشر راموس تغريدة قال فيها: "منذ 8 سنوات بدأت الحرب فى سوريا، 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا فى هذا الرعب، لا يمكننا نسيانهم، انضم إلينا اليونيسيف لاستعادة طفولتهم ومستقبلهم وحقهم فى أن يكونوا أطفالًا".

ويستعد راموس لقيادة الريال فى المواجهة أمام سيلتا فيجو غدا السبت فى الجولة الـ 28 من الدورى الإسبانى، وهى أول مواجهة تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان.