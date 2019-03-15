شكرا لقرائتكم الزمالك يُمدد عقد شيكابالا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، على تمديد عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المعار لنادى أبولون سميرنى اليونانى، بعد موافقة مجلس الإدارة على عودته لصفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد، وسيتم عقد جلسة معه خلال المرحلة المقبلة، من أجل زيادة مدة عقده، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وأبدى الفهد الأسمر ترحيبه بمسألة تعديل عقده وتمديده، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه فى الوقت الحالى بمجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، الذى أعلن أنه يفضل أن يختتم شيكابالا مسيرته الكروية داخل النادى.

فيما يخضع شيكابالا خلال الفترة المقبلة لبرنامج تدريبى خاص من أجل تجهيزه بصورة بدنية وفنية لمنافسات الموسم المقبل، وذلك بعدما فضل اللاعب عدم الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض بعدما عاد إلى القاهرة ورفض استكمال فترة الإعارة مع النادى اليونانى، خاصة أن اللاعب يرى أنهمن الأفضل أن يكون برنامجه التدريبى خارج الفريق، خاصة فى ظل ارتباطات الأبيض فى البطولات المختلفة حتى يؤثر على تركيز اللاعبين خاصة أنه لن يتسنى له المشاركة مع الفريق