مرتضى منصور: سفر "أحمد وأمير" للجزائر على نفقتهما الخاصة...

جدة - عمرو شويل أخطر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، المدير التنفيذى للنادى فى خطاب رسمى أن سفر كلا من أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى السابق مع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، على نفقتهم الخاصة دون أن يتحمل النادى أعباء سفرهم لدعم ومساندة اللاعبين فى مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داى، فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.

وطلب رئيس نادى الزمالك من المدير التنفيذى للقلعة البيضاء، مخاطبة المدير المالى للفريق ومدير العلاقات العاقة بإرسال قيمة التذاكر الطيران ومصاريف إقامتهما فى الفندق إلى كلا من أحمد وشقيقه أمير من أجل توريدهما إلى خزينة النادى.

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ويواجه الزمالك بعد غد الأحد نظيره نصر حسين داى، على ملعب 5 يوليو، فى الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية، ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.