شكرا لقرائتكم احتفال إيطالى من عبد المنصف لزوجته لقاء بمناسبة عيد ميلادها.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، الإجازة التى حصل عليها فى توقف الدورى الممتاز، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة لقاء الخميسى فى إيطاليا.

من المقرر أن يعود عبد المنصف إلى القاهرة، غداً السبت، من أجل الاستعداد مع وادى دجلة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة سموحة، يوم الجمعة 29 من شهر مارس الجارى، فى الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

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وتوقفت بطولة الدورى الممتاز نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 التى سوف تستضيفها مصر بجانب مباراة المنتخب الوطنى الودية مع نيجيريا.