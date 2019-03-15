شكرا لقرائتكم تدريبات خاصة لحراس المرمى فى مران الأهلى قبل موقعة شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، فقرة لركلات الجزاء فى نهاية المران المسائى اليوم الذى أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى. كما شهد مران الفريق الأخير تركيز لاسارتى على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر كما خاض ثلاثى حراسة المرمى؛ محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق. Advertisements ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى المقرر لها السادسة مساء غد السبت فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا حيث يتواجد الفريق الأحمر فى معسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية من الأمس استعدادا لمواجهة بطل الجزائر. ويحتل الأهلى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة متصدر المجموعة بـ8 نقاط ويأتى فى المركز الثالث فيتا كلوب الكونغولى بـ7 نقاط وفى المركز الأخير سيمبا التنزانى بـ6 نقاط.

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