لوف يستدعي ثلاثة لاعبين شباب لتشكيلة منتخب ألمانيا

اسماء السيد - يراهن يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم على الشباب في تصفيات كأس أوروبا وذلك من خلال التشكيلة التي استدعاها الجمعة للمباراة ضد هولندا في 24 آذار/مارس الحالي والتي ضمت ثلاثة وجوه جديدة.

وهي التشكيلة الأولى التي يستدعيها لوف بعد قراره قبل 10 أيام إنهاء المسيرة الدولية لثلاثة عناصر ساهمت بشكل أساسي في تتويج المانشافت بلقب كأس العالم 2014 ويتعلق الأمر بثلاثي بايرن ميونيخ المدافعان جيروم بواتنغ وماتس هوملس والمهاجم توماس مولر.

وخلال مؤتمر صحافي، أعرب المدرب عن "امتنانه" و"تقديره" للاعبين الثلاثة، بينما عبر الأخيرون علنا عن خيبة أملهم وغضبهم.

واستدعى لوف للمرة الأولى ثلاثة لاعبين شباب هم لاعب وسط فيردر بريمن ماكسيميليان إيغشتاين (22 عاما) ومدافعا هرتا برلين نيكلاس ستارك (23 عاما) ولايبزيغ لوكاس كلوسترمان (22 عاما).

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية قبل مواجهة هولندا ستكون ضد صربيا في 20 الحالي.

وكانت هولندا أطاحت بألمانيا من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث تغلبت عليها 3-صفر في أمستردام وتعادلتا 2-2 في غيلسنكيرشن. وهبطت ألمانيا إلى المستوى الأول، فيما بلغت هولندا دور الأربعة بتصدرها المجموعة الأولى بفارق المواجهات المباشرة أمام فرنسا بطلة العالم بعدما تبادلتا الفوز 2-1 للأخيرة في باريس في الجولة الأولى، و2-صفر للمنتخب البرتقالي في فينورد.

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وأوقعت قرعة تصفيات كأس أوروبا هولندا وألمانيا في مجموعة واحدة (الثالثة) إلى جانب إيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ومارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وكيفن تراب (إينتراخت فرانكفورت).

للدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ) ومارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ) وتيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي فرنسا) وانطونيو روديغر (تشلسي الإنكليزي) ونيكو شولتس (هوفنهايم) ونيكلاس ستارك (هرتا برلين) ونيكلاس شوله (بايرن ميونيخ) وجوناثان تاه (باير ليفركوزن).

للوسط: يوليان براندت (باير ليفركوزن) وماكسيميليان إيغشتاين (فيردر بريمن) وليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) وإلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي) وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن) وطوني كروس (ريال مدريد الإسباني).

للهجوم: ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) ولوروا سانيه (مانشستر سيتي) وتيمو فيرنر (لايبزيغ) وسيرج غنابري (بايرن ميونيخ).