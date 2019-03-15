شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مُكالمة "غريب".. جروس يوافق على انضمام ثنائى الزمالك للأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على انضمام الثنائى عمر صلاح حارس الفريق الصاعد ومحمد عبد السلام مدافع الفريق إلى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، عقب انتهاء الفريق الأبيض من مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

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وتوجه شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بالشكر إلى جهاز الزمالك بقيادة جروس ومسئولى النادى على التنسيق مع المنتخب الأولمبى من خلال المكالمات الأخيرة ليتوصل الطرفان لانضمام الثنائى لأولمبى الفراعنة فى اسبانيا، حيث يتواجد عمر صلاح وعبد السلام حاليا مع الزمالك فى رحلة الجزائر لخوض موقعة نصر حسين داى ثم يتوجهان مباشرة من الجزائر إلى أسبانيا من أجل الانضمام لصفوف الفراعنة.

وكان شوقى غريب قد منح جهاز الزمالك حرية الموافقة من عدمه حول انضمام الثنائى للمنتخب الأولمبى حيث يخوض الفريق الأبيض بعد مباراة نصر حسين مواجهة مع المقاولون العرب فى الدورى يوم 20 مارس الجارى، بينما يخوض المنتخب الأولمبى مباراة ودية أمام هولندا فى إسبانيا يوم 22 من الشهر ذاته وفضل جروس تواجد ثنائى الفريق الأبيض مع أولمبى الفراعنة فى الودية لإكسابهم مزيدا من الخبرات.