شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالأحمر والساورة بالأصفر فى مواجهة الحسم ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى والذي عقد اليوم الجمعة، عن ارتداء الأهلي زيّه التقليدي المكوّن من الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرمى الأهلى الطقم الأسود بالكامل في حين يرتدي الفريق الجزائرى الزى الاصفر والجوارب الخضراء والطاقم الأزرق بالكامل للحارس على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

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حضر الاجتماع وفد الأهلى المكون من سيد الحفيظ مدير الكرة وماهر عبد العزيز إداري الفريق، بالإضافة إلى مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري، كذلك طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، في حضور مسئولى مديرية أمن الإسكندرية.

وشهد الاجتماع الفنى للأهلى الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية للمباراة وكذلك الزي الخاص بالفريقين وترتيبات وصول وخروج اللاعبين قبل وبعد المباراة ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا ويحتاج الاهلي للفوز غداً من أجل حسم تأهله لدور الثمانية.