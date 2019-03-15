شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتعادل مع النجوم 1 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى والنجوم إف سى، بهدف لمثله، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

تقدم النجوم عن طريق مهاجمه النيجيرى طوسون إيميليو فى الدقيقة 7 قبل أن يكثف الإنتاج الحربى هجماته لينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق رأسية لمحمد مسعد لتصبح النتيجة 1 / 1 وعقب تسجيل الإنتاج هدف التعادل مع النجوم كثف فريق الإنتاج الحربى هجماته من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير بالجدول برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.