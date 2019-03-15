شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس الزمالك يُطالب نجليه بقيمة رحلة الجزائر فى خطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإخطار المدير التنفيذي للنادى في خطاب رسمي أن سفر كلا من أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى السابق مع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، على نفقتهم الخاصة دون أن يتحمل النادى أعباء سفرهم لدعم ومساندة اللاعبين في مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داي، فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وطلب رئيس نادى الزمالك من المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، مخاطبة المدير المالي للفريق ومدير العلاقات العاقة بإرسال قيمة التذاكر الطيران ومصاريف إقامتهما في الفندق إلى كلا من أحمد وشقيقه أمير من أجل توريدهما إلى خزينة النادى.

ويواجه الزمالك بعد غد الأحد نظيره نصر حسين داى، على ملعب 5 يوليو، في الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية، ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.