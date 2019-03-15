شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن هبوط 4 أندية رسميا إلى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد هبوط 4 أندية من دورى القسم الثانى لكرة القدم إلى القسم الثالث، قبل 4 جولات كاملة من انتهاء المسابقة . وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الأندية الأربعة وهى مركز شباب تلا وأبى صقل والوليدية وسيدى سالم.

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