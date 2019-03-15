شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنبى يحتفل بعيد ميلاد الحلوانى قبل موقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى ولاعبى إنبى، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو الحلوانى الظهير الأيسر للفريق البترولى، على هامش التدريبات اليوم الجمعة، وذلك بإحضار تورتة من أجل تهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

ويخوض إنبى استعداداته فى الوقت الحالى لمواجهة الإسماعيلى، التى ستقام يوم 29 من شهر مارس الجارى، على استاد بتروسبورت، وذلك فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين بالدورى الممتاز.

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وتعاهد لاعبو إنبى، بعد العودة من الراحة السلبية على تعديل مسار الفريق واستعادة نغمة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة بعد سلسلة النتائج السلبية فى الفترة الأخيرة التى أدت إلى استمرار الفريق فى مؤخرة جدول الدورى.



إنبى يحتفل بعيد ميلاد "الحلوانى" قبل موقعة الإسماعيلى



إنبى يحتفل بعيد ميلاد "الحلوانى" قبل موقعة الإسماعيلى