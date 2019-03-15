شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسعد يتعادل للإنتاج أمام النجوم برأسية فى الدقيقة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل محمد مسعد صانع ألعاب الإنتاج الحربى لفريقه أمام النجوم بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 15 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

تقدم النجوم عن طريق مهاجمه النيجيرى طوسون إيميليو فى الدقيقة 7 قبل أن يكثف الإنتاج الحربى هجماته لينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق رأسية لمحمد مسعد لتصبح النتيجة 1 / 1 .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير بالجدول برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.