شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الساورة: الأهلى "غنى عن التعريف".. ولكن حضرنا لخطف البطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى كريم الزاوى المدير الفنى لفريق شبيبة الساورة الجزائرى، أن مواجهة الأهلي صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير وصاحب خبرات طويلة فى بطولات أفريقيا، وذلك قبل المواجهة التى تجمع الفريقين فى السادسة من مساء غداً السبت، على إستاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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أضاف مدرب الشبيبة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلا:"ندرك جيدا صعوبة مواجهة الغد أمام نادي القرن الإفريقي ونسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.. والأهلي فريق قوي ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين نعرفهم جيداُ فالمارد الأحمر "غني عن التعريف" داخل القارة السمراء لكننا حضرنا للقاهرة وملعب برج العرب من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية".

أشار إلى إنه سعيد بحفاوة الاستقبال من جانب النادي الأهلي، مؤكداً أن بعثة شبيبة الساورة سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني مصر، قائلا:"لدينا فرصتين للتأهل وهما الفوز أو التعادل في حين يرغب الأهلي في الفوز فقط من أجل حجز بطاقة التاهل إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي وهو ما يزيد من حجم الضغوط علي الفريقين".